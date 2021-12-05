Endonezya’da yanardağ faciası: 13 ölü 98 yaralı

Endonezya
'nın Doğu Cava
eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı
patladı. 3 bin 676 metre yükseklikteki yanardağda yaşanan patlama sonrası civardaki yerleşim yerlerini yoğun kül ve duman bulutu kapladı. Bölge karanlığa gömülürken 11 köydeki durumun ciddi olduğu belirtildi. Yanardağ patlaması sonucu 13 kişinin öldüğünü açıklayan Ulusal Afet Yönetim Ajansı
, söz konusu kişilerin yalnızca ikisinin kimliğinin belirlenebildiğini açıkladı. Ayrıca, 98 kişinin yaralandığı ve çoğunun hastanelerde yanık tedavisi gördüğü ifade edildi. Yüzlerce kişinin ise güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi. Kampung Renteng sakinleri, üzerlerine sıcak çamur ve kül yağdığını, gökyüzünü aniden siyah bulutların kapladığını ifade etti.