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Giriş Tarihi: 24.4.2024

13 ülkeden 50 hukukçu İstanbul’da buluştu

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
13 ülkeden 50 hukukçu İstanbul’da buluştu
İstanbul'da 13 ülkeden 50 avukat ve insan hakları savunucusu, "Filistin'in Özgürlüğü İçin Strateji ve Koordinasyon" başlıklı iki günlük bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda, Filistin'in özgürlüğü için somut adımlar atma ve uluslararası kamuoyunun dikkatini Filistin davasına çekme konusunda stratejiler ve koordinasyon planları ele alındı. Çalıştayın katılımcıları arasında Güney Afrika'dan Nadeem Mahomed ve Shabnam Mayet, Filistin'den Salahaldin M.A. Abdalaty, ABD'den Lamis Deek, Kolombiya'dan Hector Ely Castro Portillo, Şili'den Soraya Fatima Paulina Jacob Nunez ve Pablo Andres, Türkiye'den ise Hüseyin Dişli ve Enes Kafadar gibi isimler yer aldı.
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13 ülkeden 50 hukukçu İstanbul’da buluştu
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