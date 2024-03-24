14 bin 280 çocuğu öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 170. gününe giren saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Verilerine göre, İsrail ordusu, savunmasız Filistin halkına, sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik 2 bin 848 katliam gerçekleştirdi. Saldırılarda 14 bin 280'i çocuk ve 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 kişi hayatını kaybetti, yaralananların sayısı ise 74 bin 518'e ulaştı. Mağdur olanların yüzde 73'ünü kadınlar ve çocuklar oluştururken, öldürülenler arasında 364 sağlık çalışanı, 48 sivil savunma personeli ve 136 gazeteci bulunuyor. Gazze'de şu ana kadar 27 çocuk da açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Enkaz altında kalan ve ulaşılamayan kişi sayısı ise 7 bin. İsrail'in saldırıları nedeniyle anne, babasından birini ya da ikisini birden kaybeden çocukların sayısı 17 bin oldu.