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Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:00 Son Güncelleme: 24.12.2021 11:10

14 yaşındaki kız soyunma odasında ABD polisinin kurşunuyla canından oldu

AA
14 yaşındaki kız soyunma odasında ABD polisinin kurşunuyla canından oldu

ABD'nin Los Angeles şehrinde biradamın bisiklet kilidiyle bir kadına saldırması nedeniyle olay yerine polis çağırıldı. Polis yetkilileri salgırdana ateş açarak öldürdü. Ancak olay sırasında kurşunlardan biri duvarı delerek soyunma odasındaki genç kızı hayattan kopardı.

ABD'nin Los Angeles şehrinde 14 yaşındaki kız, giyim mağazasının soyunma odasında polis kurşunu sebebiyle hayatını kaybetti. Kentteki kalabalık bir mağazada bir adamın tuhaf davranmaya başlayıp bir kadına bisiklet kilidiyle saldırması üzerine, olay yerine polis çağrıldı.

Polis yetkilileri, saldırı ihbarı üzerine mağazaya intikal edildiğini, saldırganın ateş açılarak öldürüldüğünü söyledi.

KURŞUN DUVARI DELDİ

Olay sırasında kurşunlardan birinin duvarı delerek soyunma odasına isabet ettiğini aktaran yetkililer, "arkası görünmeyen duvarda" delik gördükten sonra genç kızın ölü bulunduğunu ifade etti.

Başsavcı Rob Bonta, California Adalet Bakanlığının saldırıyı araştırdığını belirtti.

Saldırıya uğrayan kadının hastaneye kaldırıldığı, durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Genç kızın ve zanlının yanı sıra saldırıya uğrayan kadının da kimliği hakkında bilgi verilmedi.

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14 yaşındaki kız soyunma odasında ABD polisinin kurşunuyla canından oldu
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