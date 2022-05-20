İşte dünyanın en pahalı otomobili! 143 milyon dolara satıldı

Sadece iki tane olduğu bilinen 1955 Mercedes-Benz klasik araba, açık artırmayla 143 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar 250 milyon lira) satıldı. Geçen hafta gerçekleştirildiği açıklanan müzayedenin ardından Mercedes-Benz SLR Coupe böylece dünyanın en pahalı arabası unvanını da aldı. Klasik arabanın ikincisi, Mercedes-Benz'in Almanya Stuttgart'taki müzesinde sergilenmeye devam edecek. Dünyanın en pahalı otomobilini satın alanın ismi açıklanmadı. Ancak Alman DW ajansına göre aracın yeni sahibi adına en yüksek teklifi veren ismin İngiliz klasik otomobil satıcısı Simon Kidston olduğu belirtildi. Alman araba üreticisi Mercedes-Benz müzayededen elde edilen gelirin uluslararası alandaki eğitim faaliyetlerinde kullanılacağını duyurdu.