180 kişinin öldüğü felakette ülke kan ağlarken Bakan tatile gitmiş! Duygusal özürlerini kimse umursamadı

Şansöyle Olaf Scholz'un kabinesinde yer alan aile ve kadınlardan sorumlu bakan Anne Spiegel, temmuz ayında Almanya'da meydana gelen ve 180 kişinin ölümüne neden olan sel felaketin daha yaraları sarılmadan tatile gitmişti.
GEREKÇESİNİ AÇIKLADI
Dün akşam Spiegel özür dileyerek, "Bu kadar uzun bir süre tatile gitmemiz bir hataydı ve bunun için özür dilerim" dedi. Geçtiğimiz yıl felç geçirdiğini ve bu nedenle tatile ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakan, bu nedenle tatilini uzun tuttuğunu söyledi.
SCHOLZ'A ÇAĞRI
Ulusal Muhalefet Lideri Friedrich Merz ise, Scholz'u Spielgel'i görevden almaya çağırdı.
DURUMU BELİRSİZ
Uzmanlar, duygusal bir konuşmayla özür dileyen Spiegel'in konumunun kritik olduğu konusunda hemfikir. Bu özrün görevden alınmasını engelleyip engellemeyeceği belirsiz.
BAŞKA BİR SKANDAL DAHA
Ülkedeki tek bakan skandalı da bu değil. Geçen hafta, selden ağır şekilde etkilenen Kuzey Ren-Vestfalya'dan sorumlu bakan Ursula Heinen-Esser, İspanya'nın Mallorca adasında tatile gittiğinin öğrenilmesi üzerine istifa etmişti.