180 kişinin öldüğü felakette ülke kan ağlarken Bakan tatile gitmiş! Duygusal özürlerini kimse umursamadı

GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Dün akşam Spiegel özür dileyerek, "Bu kadar uzun bir süre tatile gitmemiz bir hataydı ve bunun için özür dilerim" dedi. Geçtiğimiz yıl felç geçirdiğini ve bu nedenle tatile ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakan, bu nedenle tatilini uzun tuttuğunu söyledi.