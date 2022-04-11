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Giriş Tarihi: 11.4.2022 11:33 Son Güncelleme: 11.4.2022 11:33

180 kişinin öldüğü felakette ülke kan ağlarken Bakan tatile gitmiş! Duygusal özürlerini kimse umursamadı

180 kişinin öldüğü felakette ülke kan ağlarken Bakan tatile gitmiş! Duygusal özürlerini kimse umursamadı

Almanya'da Federal Aile, Yaşılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Anne Spiegel'in temmuz ayında meydana gelen ve 180 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen tatile gittiği ortaya çıktı. Dün ortaya çıkan bu durum ülkede büyük bir yankı uyandırırken, Spiegel samimi bir özür dileyerek gerekçesini açıkladı. Ancak Spiegel'in duygusal özürlerinin etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Şansöyle Olaf Scholz'un kabinesinde yer alan aile ve kadınlardan sorumlu bakan Anne Spiegel, temmuz ayında Almanya'da meydana gelen ve 180 kişinin ölümüne neden olan sel felaketin daha yaraları sarılmadan tatile gitmişti.

GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Dün akşam Spiegel özür dileyerek, "Bu kadar uzun bir süre tatile gitmemiz bir hataydı ve bunun için özür dilerim" dedi. Geçtiğimiz yıl felç geçirdiğini ve bu nedenle tatile ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakan, bu nedenle tatilini uzun tuttuğunu söyledi.

GAZETE ORTAYA ÇIKARDI

Bu kadar zaman sonra bu olayın ortaya çıkmasına nedne olan ise Bild Sonntag gazetesinin Spiegel'in tatile gittiğini doğrulaması oldu. Gazete ayrıca tatilde olan Spiegel'e her daim ulaşıldığını da açıkladı.

SCHOLZ'A ÇAĞRI

Ulusal Muhalefet Lideri Friedrich Merz ise, Scholz'u Spielgel'i görevden almaya çağırdı.

DURUMU BELİRSİZ

Uzmanlar, duygusal bir konuşmayla özür dileyen Spiegel'in konumunun kritik olduğu konusunda hemfikir. Bu özrün görevden alınmasını engelleyip engellemeyeceği belirsiz.

BAŞKA BİR SKANDAL DAHA

Ülkedeki tek bakan skandalı da bu değil. Geçen hafta, selden ağır şekilde etkilenen Kuzey Ren-Vestfalya'dan sorumlu bakan Ursula Heinen-Esser, İspanya'nın Mallorca adasında tatile gittiğinin öğrenilmesi üzerine istifa etmişti.

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180 kişinin öldüğü felakette ülke kan ağlarken Bakan tatile gitmiş! Duygusal özürlerini kimse umursamadı
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