20 yıl önce kaçırılan timsah bir evde bulundu

ABD'ninTeksas eyaletinde yer alan Austin kentinin güneyindeki Buda'da bir evde timsah beslendiği tespit edildi. Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam yetkilileri, 8 metre boyundaki devasa timsahın 20 yıl önce hayvanat bahçesinden kaçırılarak evde beslendiğini fark etti. Dişi olduğu belirtilen ve Tewa adı verilen timsah, daha sonra hayvanat bahçesine götürüldü. Timsahı besleyen kadın, yasadışı evde bulundurmaktan bin dolara kadar para cezasına çarptırılacak. Hayvanı çalmakla ilgili suçlamalar ise zamanaşımına uğradı.