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Lideri Maduro: bizi kurtaracak

Giriş Tarihi: 13.11.2017 13:59 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 14:38
Venezuela Lideri Maduro: Türkiye bizi kurtaracak

Venezula lideri , ülkesinin ide bulunduğu ekonomik durumu 'nin bulunduğu konsorsiyum ile atlatacaklarını söyledi.

lideri Nicolas Madurro, ülkenin resmi televizyon kanalında ulusa sesleniş gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE KONSORSİYUMU İLE EKONOMİK KRİZDEN ÇIKILACAK"

Seslenişte ülkenin ekonomik gidişatına değinen Maduro, ülkesinin , ve 'in oluşturduğu alternatif güce dahil olarak ekonomik krizden çıkacağını ve teslim olmayacağını açıkladı.

TÜRKİYE - VENEZUELA İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Venezuela'nın ilişkileri yükselen bir grafikte seyrediyor. Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden , Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ndeki törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye geldik çünkü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz." demiş, Türkiye'nin yanında olacaklarını belirtmişti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro ortak basın toplantısı düzenledi

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Venezuela Lideri Maduro: Türkiye bizi kurtaracak
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