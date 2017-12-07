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Son dakika haberi... Putin, Erdoğan ile görüşecek

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 15:48 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 15:53
Son dakika haberi... Putin, Erdoğan ile görüşecek

Son dakika haberi... Devlet Başkanı ’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in bu akşam Türkiye ile telefon konuşması yapacağını, tarafların Başkanı ’ın ile ilgili açıklamasının ardından Orta Doğu’daki durumu görüşeceklerini bildirdi.

Devlet Başkanı 'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in bu akşam Türkiye ile telefon konuşması yapacağını, tarafların Başkanı 'ın ile ilgili açıklamasının ardından Orta Doğu'daki durumu görüşeceklerini bildirdi.

Peskov yaptığı açıklamada, "Bu akşam Putin'in Erdoğan ile telefon konuşması yapmasını bekliyoruz. Gerçekten önemli bir konu görüşülecek ve ABD Başkanı'nın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına ilişkin açıklamasının ardından Orta Doğu'da oluşan durum masaya yatırılacak " ifadesini kullandı.

Daha önce Trump Kudüs'ü 'in başkenti olarak kabul ettiğini belirtti ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

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