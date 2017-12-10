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Alman ordu dergisinde büyük skandal: 'lı teröristlere yer verildi!

Giriş Tarihi: 10.12.2017 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.12.2017 10:19
Alman ordu dergisinde büyük skandal: PKK'lı teröristlere yer verildi!

Almanya Savunma Bakanlığı'nın talimatıyla çıkartılan ve askerlere dağıtılan Y Magazin adlı dergide ’nın Suriye’deki uzantısı ’ye geniş yer verildi. 'Savaştan geri kalan' başlığıyla askerlere sunulan skandal dergide terör örgütü YPG'nin propagandası yapıldı.

Almanya Federal Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) aylık çıkardığı 'Y' isimli derginin aralık ayı sayısında terör örgütü 'nın Suriye'deki uzantısı 'ye geniş yer verildi. Almanya Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanı'nın talimatıyla çıkartılan ve askerlere dağıtılan Y Magazin adlı dergide, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'li teröristlerin fotoğrafları ve onlarla yapılan röportajlar, "Savaştan geri kalan" başlığıyla okurlara sunuldu.

Habertürk'ün haberine göre fotoğraflarını Andy Spyra'nın çektiği röportajı kaleme alan Sylvia Börner, YPG'nin çatısını oluşturduğu SDG'nin, "Rakka'nın kurtuluşunda önemli bir rol üstlendiğini" yazdı. Dergide yer alan fotoğrafların terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'yı elinde tuttuğu dönemde çekildiği belirtilirken, YPG'li teröristlerin silahlarıyla poz vermeleri dikkat çekti.

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Alman ordu dergisinde büyük skandal: PKK'lı teröristlere yer verildi!
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