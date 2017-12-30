Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > “ABD helikopterleri DEAŞ liderlerini SDG’ye taşıyor”

“ABD helikopterleri liderlerini ’ye taşıyor”

Giriş Tarihi: 30.12.2017
“ABD helikopterleri DEAŞ liderlerini SDG’ye taşıyor”
ABD'nin desteklediği ve çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin () bir diğer terör örgütü ile gizli ittifakına dair ortaya yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Daha önce Rusya basını, ABD'nin kontrolündeki SDG kamplarında DEAŞ'lı militanların eğitildiğini ileri sürmüştü. Bu kez Suriye'de ABD helikopterlerinin "DEAŞ liderlerini SDG bölgeleri arasında taşıdığı" öne sürüldü. Suriye'nin haber ajansı Sana, yerel kaynaklara dayandırdığı Haseke mahreçli haberinde, "ABD'li birçok helikopterin gece saatlerinde Deyr ez Zor kırsalının kuzeyi Sed el Vafidin kampına indiklerine dikkat çeken yerel kaynaklar, daha sonra Haseke kentinin güneyi Basil Barajı yakınlarına indiklerini ifade etti. Kaynaklar helikopterlerin içinde SDG olarak bilinen ve ABD'nin kullandığı silahlı grupların yanında bulunan DEAŞ'lı elebaşılarını taşıdıklarının altını çizdiler" denildi.

2017'DE 39 BİN KİŞİ YAŞAMINI
merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2017'de Suriye'de 39 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşamını yitirenlerin dörtte birinden fazlasını sivillerin oluşturduğu ve 2 bin 100'den fazla çocuğun da öldürüldüğü kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“ABD helikopterleri DEAŞ liderlerini SDG’ye taşıyor”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN