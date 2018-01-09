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şefinden açıklaması

'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Cohen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 'daki son protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İsrail istihbarat servisi Başkanı , İsrail'in İran'da "kulağı ve gözü" olduğunu söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 16:29
MOSSAD şefinden İran açıklaması

"'in, 'da gözü, kulağı ve daha başka şeyleri var." ifadelerini kullanan Yossi, ülkedeki son protestoların İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin halkın ekonomik beklentilerini karşılayamamasından kaynaklandığını savundu.

İran'da bir devrim olduğunu görmek istediğini ancak beklentileri makul tutmak gerektiğini ifade eden Cohen, ekonomik koşulların insanları sokağa itmesine karşın bu protestocuların muhalif güçlerle yüzleştiğini belirtti.

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ABD'NİN İRAN POLİTİKASI DEĞİŞTİ

Tahran'ın "Ortadoğu'daki emellerini gerçekleştirmek için güvenliğe daha fazla para harcadığını" öne süren şefi Cohen, ABD'nin Ortadoğu anlayışının da 'ın iktidara gelmesiyle değiştiğini kaydetti.

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Cohen, "(ABD'nin politikalarında) İsrail'in güvenlik çıkarlarını daha fazla dikkate alan değişimler görüyoruz ve bu durum İran etkisinin yönünü değiştirmemize yardım edecek." dedi.

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İran'ın Meşhed kentinde 28 Aralık 2017'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan olaylar kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılan olaylarda 20'nin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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MOSSAD şefinden İran açıklaması
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