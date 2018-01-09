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, üçgeni için şikeyetini tekrarladı

, ile tartışmalı olduğu Üçgeni bölgesi hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne () şikayetini yineledi. Sudan BM Daimi Temsilcisi Ömer Dahab tarafından gönderilen mektupta, güvenlik konseyi başkanının Sudan mektubunu, belge olarak konsey üyelerine göndermesi istendi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 17:24
Sudan, Halaib üçgeni için şikeyetini tekrarladı

mektubunda, 1958 yılından bu yana tarafının müzakereleri ve hakkında uluslararası hakemliği reddediyor olması da vurgulandı.

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Mısır ile Sudan, Kızıldeniz sahilindeki "Halaib Üçgeni" olarak bilinen tartışmalı sınır bölgesiyle ilgili zaman zaman karşı karşıya geliyor.

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Zengin yer altı kaynaklarıyla dikkati çeken 20 bin 850 kilometrekarelik bölgede Halaib, Ebu Ramad ve Şelatin beldeleri yer alıyor. Siyasi ve idari olarak Mısır egemenliğindeki bölgede Beşşarin, Hamdavib ve Şinitrab gibi Sudani ve Nubi kabileler yaşıyor.

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SUDAN'DAN EN ÇOK GÖÇ ALAN BÖLGE

Mısır yönetimi bölge sakinlerine elektrik, su ve iskan gibi karşılıksız hizmetler veriyor. Bölge sakinlerine Mısır'da başka hiçbir vilayette görülmeyen işsizlik maaşı ve öğrencilere eğitim yardımı gibi teşvik edici kolaylıklar sağlanıyor. Ücretsiz sağlık hizmetleri de Mısır'da sadece bu bölgede görülüyor. Söz konusu hizmetler nedeniyle bölge Sudan'dan ciddi göç alıyor.

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Sudan, Halaib üçgeni için şikeyetini tekrarladı
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