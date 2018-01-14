Esad ve DEAŞ’tan kaçış sürüyor

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ve Esad rejiminden kaçarak İdlib'in kuzeyindeki kamplara göç edenlerin sayısı 200 bine ulaştı. Ülkenin orta kesimindeki Hama ilinin kuzeyi ile İdlib'in güney kırsalı arasındaki bölgelerde yaşanan yoğun çatışmalar ve hava saldırıları, sivillerin İdlib'in kuzeyinde Türkiye sınırına yakın sığınmacı kamplarına göç etmesine neden oldu. Yerel kaynaklara göre, yaklaşık bir aydır İdlib'in güneyi ve Hama'nın doğu kırsalındaki sivillerin 120'den fazla köyü terk etmesi sonucu İdlib'in kuzeyine göç edenlerin sayısı 200 bini buldu. Terör örgütü DEAŞ ve Esad rejimi ile Rusya'nın saldırılarından kaçan siviller, yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla evlerini terk etmek zorunda kalıyor. İdlib'in kuzeyi ve Hama'nın doğusundan kaçan aileler Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki sığınmacı kamplarına göç ediyor. Saldırılardan kaçan siviller, şiddetli yağış ve soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşıyor. Sığınmacı kamplarının yetersizliği nedeniyle şiddetli yağış fosseptik çukurlarının taşmasına neden olurken, bu durum bazı sağlık sorunlarını ortaya çıkardı. Göç eden sivillerin büyük kısmı sokaklarda, araçlarda veya kendi imkanlarıyla yaptıkları derme çatma çadırlarda yaşamlarına devam etmek zorunda kalıyor.

'YOLDA KARAR VERDİK'

Sincarlı Muhylif El Halaf kaçış anlarını şöyle anlattı: "Bir anda 'rejim ve destekçileri yaklaştı' dediler. Ne yapacağımızı, evlerimizden ne çıkarac ağımızı bilemedik. Yoldayken nereye gideceğimize karar verdik. Ben dayanabilirim ancak çocuk ve yaşlılar soğuktan inliyor. İnşallah savaşı kazanırız, yeniden toprağımıza, suyumuza, evimize, çadırımıza ve vatanımıza başımız dik döneriz. Allah bizimle beraberdir." Öte yandan, dün İdlib'e yönelik hava saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KIZILAY ÇADIR KENT KURUYOR

Türk Kızılayı, Hama sınır bölgesindeki çatışmalardan kaçan siviller için farklı noktalarda yaklaşık 130 binden fazla kişinin barınabileceği yeni çadır kentler kuruyor. Kızılay yetkilileri AFAD'ın destekleriyle çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

KLOR GAZLI SALDIRI

Suriye'de Beşar Esad rejimi, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesindeki sivil yerleşimlere klor gazıyla saldırı düzenledi. Gazdan etkilenen ve Sivil Savunma ekiplerince tedavi edilmek için hastaneye kaldırılan siviller taburcu oldu. Sivil Savunma kaynaklarından derlenen bilgilere göre, 14 Kasım 2017 tarihinden bu yana Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarda 5'i sivil savunma görevlisi en az 315 sivil can verdi.