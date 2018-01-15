Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > BAE, yalanlanan taciz iddiasını yineledi

, yalanlanan taciz iddiasını yineledi

Birleşik Arap Emirlikleri'ne () ait ikinci bir sivil uçağın, savaş uçakları tarafından taciz edildiği öne sürüldü. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yalanlanan ilk iddianın ardından, BAE Genel Müdürlüğü tarafından ikinci kez taciz yapıldığının ileri sürülmesi dikkati çekti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 17:42
BAE, yalanlanan taciz iddiasını yineledi

resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Bahreyn'e tarifeli seferini yapan ikinci bir sivil uçağın, Manama havalimanına inişi sürecinde savaş uçakları tarafından taciz edildiği ileri sürüldü.

BAE Büyükelçiliği artık “Medine Müdafii Caddesi Fahreddin Paşa Sokağı” adresini kullanacak

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yalanlanan ilk iddianın ardından, BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ikinci kez taciz yapıldığının ileri sürülmesi dikkati çekti.

Açıklamada, bu eylemin sivil havacılığın güvenliğini tehdit eden, uluslararası hukuku ve anlaşmaları çiğneyen apaçık bir tehdit olduğu kaydedildi.

GEÇEN HAFTA DA BM'YE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Katar, geçen cuma günü BAE'ye ait askeri kargo uçağının 3 Ocak'ta ulusal nı ihlal ettiğine dair Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyine şikayet mektubu gönderdiğini açıklamıştı.

Her kirli taşın altından BAE çıkıyor

Katar yine benzeri bir iddiayla BAE'ye ait savaş uçaklarının 21 Aralık 2017'de ulusal hava sahasına girdiğini öne sürmüştü. Ancak BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Katar'ın, hava sahasının BAE tarafından ihlal edildiği yönünde yaptığı şikayet doğru değildir." ifadeleriyle suçlamaları reddetmişti.

Suudi Arabistan, BAE ve Mısır işbirliği yaptı!

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

BAE korkudan geri adım attı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BAE, yalanlanan taciz iddiasını yineledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN