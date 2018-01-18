İsviçre’den skandal PKK uygulaması

İsviçre
'de terör örgütü PKK
'nın reklamlarına panolarında izin veren Federal Demiryolları (SBB), İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) terör kurbanlarına dikkati çeken ilan talebini ise reddetti. Aralık sonunda, Zürih tren garında bir panoda terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın da simgelendiği reklamın yayımlanmasına izin veren SBB, İTT'nin talebine "güvenlik endişesini" gerekçe göstererek izin çıkarmadı.
İsviçre'deki pek çok Türk sivil toplum kuruluşunun temsilcisi konumundaki İTT karara sert tepki gösterdi. Açıklamada, İTT'nin uluslararası terörizmin kurbanlarına dikkati çekme girişiminde bulunduğunun altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi: "Lakin yetkili makamlar izin vermemekle, düşüncenin ifade edilmesi özgürlüğüne sansür uygulamışlardır. İsviçre genelinde çeşitli grupların, bir teröristin serbest bırakılması için yaptıkları siyasi çağrıların 2017 sonbaharında SBB'nin Basel, Bern, Luzern ve Zürih tren garlarındaki elektronik panolarda gösterilmesine izin verilmesiyle, İsviçre'deki hassasiyetlere ve barış içinde birlikte yaşama iradesine zarar verilmiştir." SUİKAST PANKARTI
Geçtiğimiz mart ayında başkent Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG/ PKK'nın da aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen Türkiye'deki referanduma yönelik "Hayır" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı hedef gösteren pankart açılmıştı. Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı. Mehmet ÇEK/ZÜRİH