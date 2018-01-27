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'da, " savaşları"nın sinyalini verdi

Bakanı Rex , resmi bir ziyaret kapsamında geldiği Varşova'da yaptığı açıklamada "Washington'a göre Kuzey Akım-2 projesi, Avrupa'nın güvenliğini ve istikrarını baltalıyor. Buna itiraz ediyoruz.'' dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 17:30
Tillerson Polonya'da, enerji savaşlarının sinyalini verdi

Bakanı Rex , Kuzey Akım-2 boru hattı projesinin için yi siyaset alanında kullanabileceği yeni bir araç olacağını söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Tillerson, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tillerson, Varşova hükümetinin sorumluluklarını yerine getirdiğini dile getirerek, 'yı ABD'nin "büyük ve demokratik müttefiki" olarak niteledi.

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"YENİ BİR ARAÇ OLABİLİR"

Rusya'dan 'ya Baltık Denizi altından toplam 55 milyar metreküp kapasiteli iki ayrı deniz boru hattının yapılmasını kapsayan Kuzey Akım-2 boru hattı projesinin Rusya için enerjiyi siyaset alanında kullanabileceği yeni bir araç olacağı yorumunda bulunan Tillerson, şunları kaydetti:

''Varşova ve Washington'a göre Kuzey Akım-2 projesi, Avrupa'nın güvenliğini ve enerji istikrarını baltalıyor. Bu proje, Rusya'ya enerji politikasında yeni bir araç sunuyor. Ortak stratejik çıkarımızdan dolayı buna itiraz ediyoruz.''

Tillerson, Polonya'nın talep ettiği patriot hava ve füze savunma sistemi anlaşmasının kısa süre içinde bitirilmesinin beklendiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Polonya ziyareti kapsamında Başbakan Mateusz Morawiecki ve Adalet ve Hukuk Partisi (PİS) lideri Jaroslaw Kaczynski ile de görüştü.

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Tillerson Polonya'da, "enerji savaşları"nın sinyalini verdi
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