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'dan Türk Akımı'na 3,2 milyar dolar

Rus enerji şirketi ’un, doğalgaz boru hattı projesine bu yılki yatırım miktarını, bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artışla 182,4 milyar rubleye yükselteceği bildirildi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 18:33
Gazprom'dan Türk Akımı'na 3,2 milyar dolar

Şirketten yapılan açıklamada, 'un geçen yıl Türk Akımı projesine 92,8 milyar ruble yatırım yaptığı hatırlatıldı.

3.2 MİLYAR DOLAR YÜKSELTECEK

Türk Akımı'na toplam yatırımın 2018'de ise yüzde 89,6'lık artışla 182,4 milyar rubleye (yaklaşık 3.2 milyar dolar) yükseltileceğinin belirtildiği açıklamada, şirketin bir başka önemli projesi Kuzey Akım 2'ye ise 114,5 milyar ruble yatırım yapılacağı bilgisine yer verildi.

2019 ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Türk Akımı'ndan 'ye gaz akışının 2019 Aralık ayında başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya'nın Anapa kentinden Türkiye'nin Kıyıköy beldesine kadar boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

"TÜRK PAZARINA YÖNELİK..."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, projede Avrupa pazarı için planlanan ikinci hattın inşa edilmesinin Avrupa Komisyonu'ndan garanti gerektirdiğini yineleyerek, "Proje şu anda sadece Türk pazarına yönelik devam ediyor. Projenin, Güney Akım projesinin akıbetine uğramaması için Avrupa'dan yüzde 100 garanti almamız lazım." ifadelerini kullandı.

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