Yunanistan'dan Türk Akım itirafı!

Stambolis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık'ta Atina'ya düzenleyeceği ziyarette bu konunun gündeme gelebileceğini söyledi.



Yunanistan ve Türkiye arasındaki doğalgaz boru hattının kapasitesinin 6 milyar metreküp olduğunu ancak bunun 0,75 milyar metreküplük kısmının kullanıldığı bilgisini paylaşan Stambolis, "Buradaki fazla kapasite Türkiye'den Yunanistan'a, hatta diğer bölge ülkelerine doğalgaz ticaretinde önemli bir rol oynayabilir" dedi.



Stambolis, Yunanistan'ın yıllık ithal ettiği 4 milyar metreküplük doğalgazın yaklaşık 2,3 milyar metreküpünü Rusya'dan aldığını ifade ederek Türk Akımı boru hattı faaliyete başladıktan sonra Rusya'nın Yunanistan'a doğalgaz transferini sağlayan Trans-Balkan Boru Hattı'nı iptal etmeyi planladığını aktardı.



"RUSYA'DAN ALDIĞIMIZ GAZI TÜRKİYE'DEN ALMAK DURUMUNDA OLACAĞIZ"



Türk Akımı üzerinden gelecek doğalgazı alabilmek için Yunanistan'da yeni bir boru hattı inşasının söz konusu olmadığını söyleyen Stambolis, "Türkiye Türk Akımı üzerinden doğalgaz almaya başladığında Yunanistan, BOTAŞ ile müzakere etmek zorunda kalacak. Rusya'dan aldığımız gazı Türkiye'den almak durumunda olacağız" diye konuştu.



Stambolis, bu durumun Yunanistan için oluşturacağı zorluğun Yunan yetkililer tarafından da teyit edildiğine dikkati çekerek "Bu durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde ele alınabilir. Her durumda Türkiye'nin rolü kritik. Türkiye ve Yunanistan önünde sonunda ortaya çıkacak bu doğalgaz meselesini çözmek için birlikte çalışmalı" değerlendirmesinde bulundu.



Yunanistan ve Türkiye arasındaki iş birliğini artırmak için iki tarafın da irade ortaya koyduğuna işaret eden Stambolis, "Erdoğan'ın ziyareti bu iradenin bir göstergesi. Türkiye ve Yunanistan kartları elinde tutuyor ama oyunu oynayabilmek için birlikte hareket etmeliler" ifadelerini kullandı.

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