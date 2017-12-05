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'dan Türk Akım itirafı!

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 13:32 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 13:36
Yunanistan'dan Türk Akım itirafı!

Güneydoğu Avrupa Enerji Enstitüsü İcra Direktörü Stambolis, " üzerinden doğalgaz almaya başladığında , BOTAŞ ile müzakere etmek zorunda kalacak. 'dan aldığımız gazı Türkiye'den almak durumunda olacağız" dedi.

Stambolis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı 'ın 7 Aralık'ta Atina'ya düzenleyeceği ziyarette bu konunun gündeme gelebileceğini söyledi.

ve arasındaki doğalgaz boru hattının kapasitesinin 6 milyar metreküp olduğunu ancak bunun 0,75 milyar metreküplük kısmının kullanıldığı bilgisini paylaşan Stambolis, "Buradaki fazla kapasite Türkiye'den Yunanistan'a, hatta diğer bölge ülkelerine doğalgaz ticaretinde önemli bir rol oynayabilir" dedi.

Stambolis, Yunanistan'ın yıllık ithal ettiği 4 milyar metreküplük doğalgazın yaklaşık 2,3 milyar metreküpünü 'dan aldığını ifade ederek boru hattı faaliyete başladıktan sonra Rusya'nın Yunanistan'a doğalgaz transferini sağlayan Trans-Balkan Boru Hattı'nı iptal etmeyi planladığını aktardı.

"RUSYA'DAN ALDIĞIMIZ GAZI TÜRKİYE'DEN ALMAK DURUMUNDA OLACAĞIZ"

Türk Akımı üzerinden gelecek doğalgazı alabilmek için Yunanistan'da yeni bir boru hattı inşasının söz konusu olmadığını söyleyen Stambolis, "Türkiye Türk Akımı üzerinden doğalgaz almaya başladığında Yunanistan, BOTAŞ ile müzakere etmek zorunda kalacak. Rusya'dan aldığımız gazı Türkiye'den almak durumunda olacağız" diye konuştu.

Stambolis, bu durumun Yunanistan için oluşturacağı zorluğun Yunan yetkililer tarafından da teyit edildiğine dikkati çekerek "Bu durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde ele alınabilir. Her durumda Türkiye'nin rolü kritik. Türkiye ve Yunanistan önünde sonunda ortaya çıkacak bu doğalgaz meselesini çözmek için birlikte çalışmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki iş birliğini artırmak için iki tarafın da irade ortaya koyduğuna işaret eden Stambolis, "Erdoğan'ın ziyareti bu iradenin bir göstergesi. Türkiye ve Yunanistan kartları elinde tutuyor ama oyunu oynayabilmek için birlikte hareket etmeliler" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'dan Türk Akım itirafı!
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