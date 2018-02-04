Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İran'dan ABD'ye sert yanıt!

'dan 'ye sert yanıt!

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Başkanı Donald Trump’ın İran ile 5+1 ülkeleri arasında gerçekleşen nükleer anlaşmayı yok etme çabasını tehlikeli bir düşüncesizlik olarak nitelendirdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 23:15 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 01:59
İran'dan ABD'ye sert yanıt!

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'nin sırtını lara dayadığını ve nükleer silahların yaygınlaşması (NPT) anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

, Trump'ın, İran ile 5+1 ülkeleri arasında gerçekleşen nükleer anlaşmayı yok etme çabasını tehlikeli bir düşüncesizlik olarak nitelendirdi.

Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

Bakan Zarif resmi Twitter hesabından konuya ilişkin, ''ABD'nin nükleer politikasını incelediğimizde, ABD'nin özel olarak nükleer silahlara sırtını dayadığını ve NPT anlaşmasını ihlal ettiğini görüyoruz. ABD bu şekilde insanları nükleer ölüme yaklaştırıyor. Trump'ın İran ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmayı yok etme inadı da bu tehlikeli düşüncesizlikten kaynaklanıyor'' açıklamasını yaptı.

Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşma eleştirisi

Öte yandan ABD'nin Temsilcisi Nikki Haley, Perşembe günü yaptığı bir açıklamada Trump'ın nükleer anlaşmanın korunması için koştuğu şartları tekrarlayarak, başta askeri alan özellikle de balistik füze sahası olmak üzere farklı sahalarda İran'a karşı uluslararası baskıların artması için ABD'nin desteklenmediği takdirde ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkacağını belirtmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'dan ABD'ye sert yanıt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN