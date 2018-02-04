Titan uydusunda yaşam belirtileri

Amerikan
Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA
) uzmanlarının, Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan
'ın atmosferinde yaşam belirtisi olabilecek yeni bulgulara ulaştığı bildirildi. NASA uzmanları Titan'ın atmosferinde mikroorganizmaların bulunduğunun kanıtı olabilecek bir maddeyi tespit etti. Titan'ın yüzeyinin 200 kilometre üzerinde bulunan 'akrilonitril' yani vinil siyanür denilen kimyasal bileşenin yaşamın yapı taşı olan hücrenin yapısının oluşumunda önemli bir rolü bulunuyor. Araştırmaya göre akrilonitril moleküllerine uydunun güney kutbunda daha fazla rastlanırken, bu moleküller Titan'da ortalama eksi 179 derecede damlacıklar hâline dönüşerek sıvı metan gazıyla kaplı göllere düşüyor. MARS'TAN SONRA YENİ UMUT
Bilim insanları Amanda Hendrix ve Yuk Yung, Titan'ın insanoğlunun yaşaması için gerekli çeşitli enerji kaynaklarını barındırdığını öne sürmüştü. Gezegen bilimci Ralph Lorenz, Titan'ın Mars
'tan sonra insanoğlunun varlığını sürdürebileceği en önemli ikinci yer olabileceğini söylemişti.