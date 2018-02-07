Çinli çiftçi kendi Airbus’ını yaptı!

Çocukluğundan bu yana uçaklara büyük ilgi duyan Çinli
çiftçi Zhu Yue, kendi yolcu uçağını yaptı. Ülkenin Liaoning bölgesinde kiraladığı alanda 1 yıldır uğraşan Yue, AirBus A320 tipi yolcu uçağının replikasını yaptı. Şimdiye kadar 800 bin yuan (423 bin TL) harcayan Yue'nin uçağı 37 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde, 12 metre yüksekliğinde ve 40 ton ağırlığında. Yue, "Her ne kadar uçamayacak olsam da artık benim de bir uçağım var. İleride belki uçağımı restorana ya da otele dönüştürürüm" diyor.