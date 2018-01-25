Airbus ile Türkiye arasında milyarlarca dolarlık anlaşma

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Airbus ile olan stratejik iş birliğine ilişkin, "Kendimize 5 milyar dolarlık hedef koyduk. Bu çok zor ulaşılacak bir hedef. Ama eminim ki zamanı geldiğinde bu 5 milyar dolar bile aşılacak ve Airbus severek Türkiye sanayisine üretim, mühendislik ve hizmetler için daha fazla yatırım yapacak. Bizim Airbus'a taahhüdümüz budur." dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Airbus tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'de Stratejik İşbirliği" toplantısında konuşan Demir, Türk tarafı ve Airbus arasında iki yönlü bir iş birliğini sağlamak üzere anlaşma imzalayacaklarını bildirdi.

Demir, Türkiye'nin teknolojinin geliştirilmesine büyük önem atfettiğini ifade ederek, bu alanın en itici güçlerinin havacılık ve teknoloji olduğunu söyledi.

Airbus'ın havacılıkta öncü şirketlerden birisi olduğuna işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Beraber iş fırsatlarını konuşacağız. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Airbus şimdiye kadar birçok başarılı programda beraber çalışmıştır. Airbus ile birçok iş birliğimiz oldu. Gelecekte de bu şekilde devam edecek. Bugün gelecekteki bir ortaklık programından bahsediyoruz. Müsteşarlığımız ile Airbus arasında böyle bir anlaşmanın olması bizim için çok önemli. Hem sivil hem de askeri havacılık burada söz konusu olacak. Airbus ürünleri bizde hava taşımacılığı, helikopter ve uydular için kullanılıyor. Yani şu anda Airbus ile Türkiye'nin üzerinde ortaklaşa çalıştığı ürünler bunlar. Bugün Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Airbus arasında bir iş birliğinden bahsediyoruz ama sonuçta ben THY'nin de bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Paris'te THY ile Airbus arasında anlaşma sağlandı. Belki hiçbir zaman ayrı olarak algılanamaz ama Airbus bu iş birliğini bundan ayrı olarak düşünmeli."

"TÜRK HAVACILIK SEKTÖRÜNE GÜVENİN"

Demir, Türk havacılık sektörüne güvenmeleri gerektiğini anlatarak, "Kendimize 5 milyar dolarlık hedef koyduk. Bu çok zor ulaşılacak bir hedef. Ama eminim ki zamanı geldiğinde bu 5 milyar dolar bile aşılacak ve Airbus severek Türkiye sanayisine üretim, mühendislik ve hizmetler için daha fazla yatırım yapacak. Bizim Airbus'a taahhüdümüz budur." diye konuştu.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın sadece savunmada rol oynamadığını, hem KOBİ'ler hem de daha geniş anlamdaki sanayi için bu çalışmaları yaptığını vurgulayan Demir, "Siz de bu sektöre güvenliğinizde gelecekte gurur duyacağınız şirketlerle iş birliği yapabileceksiniz. Bu bizim size verdiğimiz bir garantidir. Airbus da ciddi bir şekilde bu çabada bize yardımcı olacak." dedi.

Demir, bunun iki tarafın da kazandığı bir iş fırsatı olacağına dikkati çekerek, kendisinin bunu bir iş birliği, bir ortaklık olarak görmek istediğini dile getirdi.

Bunun Türkiye sanayisinin gelişmesine katkı sunacağını belirten Demir, havacılıkta da sadece sivil havacılık alanında değil, savaş uçakları, taşımacılık, helikopter, hatta uzay taşıtları için de gelişme sağlayabileceğini söyledi.

Demir, süreci yakından izleyeceklerini ifade ederek, THY, TAI ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak bu projeyi yakından takip edeceklerini kaydetti.

"İŞ BİRLİĞİNİ YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIYACAK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril ise "Airbus ile Türkiye arasındaki endüstriyel iş birliği ve bu iş birliğinin devamlılığı, başarılı bir ortaklığın en güzel örneklerinden biridir. Türk ortaklarımız ile bu iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

136 farklı ulustan 130 binden fazla çalışanlarının olduğunu belirten Baril, "Çeşitlilik bizim için çok önemli, geçtiğimiz yıllarda bu farklılıklar üzerinden başarımızı inşaa ettik." ifadelerini kullandı.

Baril, "Umarım ki sadece Fransız veya Alman değil ister Türk olsun ister Amerikalı olsun biz global bir şirket olarak çalışıyoruz ve büyük bir fark yaratıyoruz. Dolayısıyla farklılık bizim DNA'mızın bir parçası, hem inovasyon hem performans katıyor şirketimize." diye konuştu.

Baril, Son 50 yıldır şirketlerinin daha da büyüdüğünü, insanların becerilerinin ve kalitenin daha ön plana çıktığını belirtti.

2004 yılında Türkiye'de Airbus cirosunun yaklaşık 24 milyon dolar olduğunu belirten Baril, 2017 yılında Airbus cirosunun 280 milyon dolara yükseldiğini ve 11 kat büyüdüğünü dile getirdi.

Baril, "Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) büyümesi yüzde 7'ye yakın. Türk havacılık sektörü son 10 yıl içerisinde bu GSYİH büyümesini aştı. Airbus olarak biz büyüyen sektörün parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Airbus'ın Türkiye'deki endüstriyel iş birliğini daha da genişletmesi amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarı Demir ile Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Baril mutabakat zaptı imzaladı.

Bu arada, Türkiye, yaklaşık 20 yıldır Airbus tedarik zincirinin önemli bir parçası oldu. Airbus, Türkiye ile uzun soluklu ve sürekli ortaklıklar kurmaya odaklanırken, Türk havacılık sanayisi de özellikle geçen 10 yılda yetenekleri ve kapasitesinde büyük bir gelişme gösterdi.

2020 yılına kadar Türkiye'den 2 milyar doların üzerinde alım yapmayı planlayan Airbus, yine 2020-2030'da Türkiye'den 5 milyar doların üzerinde alım yapmayı hedefliyor.