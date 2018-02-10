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Alman Bild gazetesinden skandal haberi

'nın en çok satan gazetelerinden Bild, Harekatı'nın hedefi olan 'li teröristleri güzelleyerek, "Alman savaşçıları Erdoğan’a karşı savaşıyor." başlıklı haber yaptı.

Giriş Tarihi: 9.2.2018 23:11 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 01:53
Alman Bild gazetesinden skandal Türkiye haberi

harekatı kapsamında öldürülen teröristlerin geneli yabancı uyruklu. Aralarında İngilizinden, ABD'lisine, Çinli ve hatta Almanına kadar çok sayıda teröristi etkisiz hale getiren ve 'ya karşı kara propaganda uygulanıyor.

'nın en çok satan gazetelerinden biri olan Bild, 'a olan karşıtlığı nedeniyle 'nin yanında yer alarak teröristleri "Alman Savaşçılar" olarak lanse etti.

"ALMAN SAVAÇILARI ERDOĞAN'A KARŞI SAVAŞIYOR"

Bild dergisi YPG'nin Alman teröristlerine sahip çıkarak koca bir sayfa ayırdığı haberinde, "Alman savaşçıları Erdoğan'a karşı savaşıyor" başlıklı haberinde. "'e karşı savaşan uluslararası özgürlük askerleri şimdide 'ye karşı savaşıyor" yazdı.

TÜRK DEVLETİ'NE GÖZ DAĞI VERECEKLERMİŞ

Grubun sözde sözcüsünün açıklamalarına yer veren Bild,"Biz YPG'nin uluslararası savaşçılarıyız. Daha önce 'a karşı savaştığımız gibi şimdi de faşist Türk devletine karşı Afrin'i savunmak için gidiyoruz" sözleriyle Türkiye'ye gözdağı vermeye çalıştı.

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Alman Bild gazetesinden skandal Türkiye haberi
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