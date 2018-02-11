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'dan 'yi çıldırtacak '' açıklaması!

''Rostek'' Genel Müdürü Sergey Çemezov, ’nin istemesi halinde bu ülkeye de Rus füze kompleksleri 'ün satılabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 11.2.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 19:02
Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak 'S-400' açıklaması!
gazetesi muhabiri Çemezov'a üyesi olan 'ye sistemlerinin gönderilmesinin stratejik hedefinin ne olduğu sorusu üzerine Çemezov şu açıklamayı yaptı:

''S-400 saldırı sistemi değil, savunma sistemidir; Amerikalıların istemesi halinde bu sistemi onlara da satabiliriz. Stratejik açıdan hiçbir sorun yok. Ayrıca, güvenlik açısından da için hiçbir sorun görmüyorum. Aksine ülke kendi hava sahası güvenliğini sağlama gücüne sahip ise, kendisini daha güvenilir hissedecektir. Böyle bir ülkeye saldırmak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerek.''

Çemezov, çoğu devletin böyle bir silaha sahip olmak isteyeceğini, bu yüzden taleplerin fazla olduğunu belirtti.
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Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak 'S-400' açıklaması!
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