İngiliz hükümetine YPG=PKK uyarısı

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, hazırladıkları bir raporun terör örgütü PKK ile YPG bağlantısını kanıtladığını ancak İngiliz hükümetinin bu konuda gerekli adımları atmadığını söyledi. Avam Kamarası'nın Dışişleri Komisyonu'nun 3 aylık çalışmalarının ardından hazırlanan "Kürtlerin hevesleri ve İngiltere'nin çıkarları" başlıklı rapor hakkında konuşan Tugendhat, Türkiye'nin YPG'yi PKK ile bağlantılı bir terör örgütü olarak gördüğünü, ABD'nin ise aynı örgütü DEAŞ'la mücadelede müttefik saydığını ve silah sağladığını aktardı.





SİLAH VE TERÖRİST GEÇİŞİ

Tugendhat, İngiltere'nin bu bağlamda hangi pozisyonda olduğunu açıklığa kavuşturması gerektiğini vurgularken "Araştırmamız sırasında sunulan kanıtlar YPG'nin PKK ile bağlantılı olduğunu temellendirdi. Ancak İngiliz Dışişleri bu bağlantıların mevcudiyeti konusunda bile kararsız göründü. Bu inanılabilir değil. Dışişleri, tekrar tekrar bildirilen bağlantılardan söz etmeyi bırakıp bu konuda kendi açık görüşüne sahip olmalı" dedi.

Orta Doğu'da yeni bir savaş riski bulunduğu uyarısını yapan rapor hakkında Tugendhat, "Suriye'de kısaltmaların ötesine geçmeli ve müttefiklerimiz arasında İngiltere'yi etkileyecek ciddi politika farklılıkları olduğunu görmeliyiz" diye konuştu.

33 sayfalık belgede YPG'nin halihazırda Suriye toprağının 4'te birinden fazlasını ele geçirdiğine işaret edildi ve bu durumun çatışma riskini beraberinde getirdiğine işaret edildi. Raporda, YPG'nin Suriye'de geniş bir toprak parçasını ele geçirmesinde İngiltere'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu kapsamında sağladığı hava desteğinin oynadığı role de dikkat çekildi.

İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt de, "İlişkileri olduğu çok açık ancak sahadaki durum çok karışık" ifadelerini kullanmış YPG ile PKK'nın arasında silah ve terörist geçişi olmadığına inanmanın 'naiflik' olduğunu söylemişti.