Pentagon'dan 'sınır gücü' itirafı

Geçen yıl Ekim-Aralık aylarına ilişkin Başmüfettişlik raporunda ABD'nin Suriye'deki asker sayısının dört kat artırarak 2 bin civarına çıkardığı ifade edilirken ABD'nin Suriye'de toplam 12 bin 500 civarında asker eğittiği ve bunun 11 binden fazla kısmının SDG (PYD/PKK paravanı) kuvvetlerinden oluştuğu belirtildi.

Raporda "Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun SDG'yi teçhizatlandırdığı ancak özellikle de YPG'nin kendilerine verilen silahları doğru amaçlarla kullandığından emin olmak için YPG'ye verilmek üzere işaretlenen ekipman ve malzemeleri takip ettiğini bildirdi." ifadelerine yer verildi.

PATLAYICI UZMANLARI EĞİTMEYE BAŞLADI

Pentagon'un PYD/PKK'nın paravanı SDG güçlerini DEAŞ'tan alınan alanların güvenlik ve istikrarını sağlamak üzere eğitimden geçirdiği ifade edilen raporda şu ifadeler kullanıldı:

"SDG iç güvenlik kuvvetleri, sınır güvenlik kuvvetleri, patlayıcı uzmanları eğitmeye başladı ve terörle mücadele kuvvetlerini tekrar yapılandırmak üzere planlar yaptı." Raporda SDG adını kullanan PYD/PKK'nın 3 binden fazla sözde Rakka İç Güvenlik Kuvveti eğittiği belirtildi.

ABD PKK'YA ORDU MU KURUYOR?

ABD Suriye'de PYD/PKK'nın öncülüğünde 30 bin kişiyi bulacak bir "Sınır Koruma Birliği" ve "Kuzey Suriye Ordusu" kurmaya hazırlandığını duyurmuştu.