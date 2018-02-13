Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Pentagon'dan 'sınır gücü' itirafı

'dan 'sınır gücü' itirafı

ABD () Başmüfettişliği raporunda ABD destekli SDG ismini kullanan PYD/’nın ’de “iç güvenlik gücü”, “sınır güvenliği gücü” ve “patlayıcı uzmanı” eğitmeye başladığı ve terörle mücadele güçlerini tekrar şekillendirmeyi planladığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 07:54 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 09:12
Pentagon'dan 'sınır gücü' itirafı

Geçen yıl Ekim-Aralık aylarına ilişkin Başmüfettişlik raporunda ABD'nin 'deki asker sayısının dört kat artırarak 2 bin civarına çıkardığı ifade edilirken ABD'nin Suriye'de toplam 12 bin 500 civarında asker eğittiği ve bunun 11 binden fazla kısmının SDG (PYD/ paravanı) kuvvetlerinden oluştuğu belirtildi.

Raporda ", ABD ordusunun SDG'yi teçhizatlandırdığı ancak özellikle de YPG'nin kendilerine verilen silahları doğru amaçlarla kullandığından emin olmak için YPG'ye verilmek üzere işaretlenen ekipman ve malzemeleri takip ettiğini bildirdi." ifadelerine yer verildi.

PATLAYICI UZMANLARI EĞİTMEYE BAŞLADI

'un PYD/PKK'nın paravanı SDG güçlerini DEAŞ'tan alınan alanların güvenlik ve istikrarını sağlamak üzere eğitimden geçirdiği ifade edilen raporda şu ifadeler kullanıldı:

"SDG iç güvenlik kuvvetleri, sınır güvenlik kuvvetleri, patlayıcı uzmanları eğitmeye başladı ve terörle mücadele kuvvetlerini tekrar yapılandırmak üzere planlar yaptı." Raporda SDG adını kullanan PYD/PKK'nın 3 binden fazla sözde Rakka İç Güvenlik Kuvveti eğittiği belirtildi.

ABD PKK'YA ORDU MU KURUYOR?

ABD Suriye'de PYD/PKK'nın öncülüğünde 30 bin kişiyi bulacak bir "Sınır Koruma Birliği" ve "Kuzey Suriye Ordusu" kurmaya hazırlandığını duyurmuştu.

SAT, SAS ve Timsahlar Afrin harekatında

‘Güzel yürekli evlat vasiyetini tüm Türkiye’ye bıraktı’

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pentagon'dan 'sınır gücü' itirafı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN