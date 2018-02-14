Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika Haberi: ABD'den YPG itirafı!

Son Dakika Haberi: ABD'den itirafı!

Son dönemde ABD'nin terör örgütü PYD/'ya verdiği desteğe ilişkin çarpıcı "itiraflar" ortaya çıkarken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet sayfasında geçen ay sonunda yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK'nın, "Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri" arasında yer aldığı görülmüştü. Bugün yapılan açıklamada; ABD Kongresine sunulan istihbarat raporunda terör örgütü 'nin "PKK'nın Suriye'deki milis gücü" ve "otonom bir bölge arayışında" olduğu belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 12:57
Son Dakika Haberi: ABD'den YPG itirafı!

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Daniel Coats tarafından ABD Kongresi'ne sunulan "ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi" raporunda 'nin "'nın Suriye'deki milis gücü olduğu" belirtildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats, Senato İstihbarat Komitesi'ndeki oturumda senatörlere ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi başlıklı raporu sundu.

"TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'IN DİRENCİYLE KARŞILACAK"

Raporun Suriye ile ilgili bölümünde "PKK'nın Suriye'deki milis gücü olan YPG, muhtemelen bir tür otonom yapı arayışında olacak ancak Türkiye, Rusya ve İran'ın direnciyle karşılaşacak." ifadelerine yer verildi.

YPG'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu açık bir şekilde belirtilen raporda, örgütün otonom bir yapı kurma peşinde olduğunun belirtilmesi de dikkati çekti.

ABD'den YPG itirafı!

CIA DE "PKK UZANTISI" DEMİŞTİ

Son dönemde ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği desteğe ilişkin çarpıcı "itiraflar" ortaya çıkarken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet sayfasında geçen ay sonunda yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK'nın, "Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri" arasında yer aldığı görülmüştü.

Buna göre, Suriye'deki yabancı terör örgütleri arasında PKK'yı da sayan CIA, Salih Müslim'i de "PKK'nın Suriye kolunun lideri" olarak göstermişti.

Önceki hafta kamuya açık basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Afrin'deki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken doğrudan "PKK" ifadesini kullanmasının ardından Dışişleri Bakanlığından yalanlama yapılmaması da dikkati çekmişti.

Son dakika: ABD'den PYD/PKK sınır gücüne Irak-Suriye sınırı kılıfı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: ABD'den YPG itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN