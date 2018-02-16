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Çavuşoğlu ve Tillerson Ankara'da görüşüyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara'da bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 16.2.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 11:17
Çavuşoğlu ve Tillerson Ankara'da görüşüyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Tillerson'ı saat 09.45 sularında Ankara Palas'ın girişinde karşıladı. Türk ve ABD bayrağının önünde poz veren iki bakan daha sonra üst kata çıkarak baş başa görüşmeye geçti.

Çavuşoğlu ve Tillerson Ankara'da görüşüyor!

Bakan Çavuşoğlu, bu sırada mevkidaşına Ankara Palas'ın tarihine ilişkin bilgiler verdi.

Çavuşoğlu ve Tillerson daha sonra heyetler arası görüşmeye geçecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Çavuşoğlu ve Tillerson Ankara'da görüşüyor!
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