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Katil Esad'a büyük şok! 'de dengeleri değiştirecek hamle

'de, rejimine karşı savaşan Ahrar İslami Harekatı ile grupları "Suriye " adı altında birleştiğini duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 22:47 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 01:55
Katil Esad'a büyük şok! Suriye'de dengeleri değiştirecek hamle

İki askeri muhalif grup, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları açıklamayla birleştiklerini duyurdu.

Açıklamada, "'de siyasi karar mekanizmasının tek bir gruba bırakılmaması, gruplara yönelik saldırıların durdurulması ve dış mihrakların isteklerine alet olunmaması için bu birleşme gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

Suriye 'nin liderliğine Ahrar lideri Hasan Sufan seçilirken, yardımcısı da 'nın genel komutanı Tevfik Şihhabeddin oldu.

Açıklamada, Esad rejimine karşı savaşan diğer askeri muhalifler de birleşmeye davet edildi.

"Suriye Kurtuluş Cephesi" ile Suriye'de rejimine karşı savaşan en büyük askeri grup kurulmuş oldu.

Tamamına yakını Suriyelilerden oluşan askeri muhalif grup, Suriye'nin , Hama, Humus, 'in batısı ve Şam'da rejime karşı mücadelelerini sürdürüyor.

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Katil Esad'a büyük şok! Suriye'de dengeleri değiştirecek hamle
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