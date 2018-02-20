Kalın'dan Esad ile YPG anlaştı iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı, haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, birtakım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

"Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı, haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık." değerlendirmesinde bulunan Kalın, şu ifadelere yer verdi:

"Fakat bu, birtakım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak."