Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanını kabul etti

Burundi Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünden önce ise TBMM Başkanı Kahraman ile görüştü.

TBMM Başkanlık Divan Salonu'ndaki görüşmede konuşan Kahraman, Nyabenda ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunun söyledi.

İki ülke arasında iyi bir dostluğun bulunduğunu, uluslar arası camiada müşterek noktalarda Burundi ile hareket ettiklerini ifade eden Kahraman, söz konusu dostluğun devamının en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.

Burundi Ulusal Meclisi Başkanı Pascal Nyabenda da TBMM'yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Burundi arasındaki ilişkilerin bakanlar düzeyinde 2011 yılından buyana sürdüğünü, bu kapsamda eğitim, ekonomi ve kültürel anlamda çeşitli mutabakat zabıtlarının imzalandığını anlatan Nyabenda, şunları söyledi:

"Ekonomi ve ticaret alanlarında imzalanan anlaşma zabıtları, 2017 yılı Eylül ayında Burundi tarafından da resmen onaylandı. Savunma alanında finansal yardım konularında bir mutabakat zabtı ise Türkiye tarafından incelenme aşamasındadır. Bilim, teknoloji ve askeri eğitim alanında bir taslak çerçeve anlaşması da iki hükümet arasında incelenmektedir. Hava taşımacılığı alanında da Türk Hava Yollarının, Burundi'de bir temsilcilik açması düşünülüyor. Diğer birçok alanda mutabakat sağlanan anlaşma metinleri de incelenmektedir."

Nyabenda, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin 1998 yılından bugüne daha güçlü bir hal aldığını anlattı.

Afrika ile Türkiye'nin 2015 ile 2019 yılları arasında ortaklığa dair bir uygulama planı hazırlandığını vurgulayan Nyabenda, "Bunun amacı karşılıklı kazan kazan ilişkisine dayalı bir ortaklık tesis etmektir. Temennim odur ki Türkiye ve Burundi Meclisleri arasında bir işbirliği anlaşması protokolü kaleme alınır ve böylece iki Meclis arasındaki ilişkiler daha yakın bir hale getirilir." ifadelerini kullandı.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.