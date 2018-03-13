PKK’lılar saldırıyor Avrupa izliyor

Radikal Avrupalı gruplarla ortak bildiri yayımlayan PKK
-YPG
'nin Avrupa gençlik yapılanması, sadece Türk konsolosluk, elçilik, cami ve STK'ları değil, Avrupa'nın önde gelen savunma şirketleri, bankaları ve Almanya
'nın koalisyon görüşmeleri sürdüren Hıristiyan Demokratlar (CDU) ve Sosyal Demokratlar'ın (SPD) bürolarına saldıracağını açıkladı. "Kimse bizi dinlemiyorsa, Avrupa'nın her bir şehrini küle çevireceğiz" şeklinde tehditler savuran YPG'nin ayrıca Almanya'daki adliye ve emniyet binalarını da hedef alacağı yazıldı.
Sadece Almanya'da 24 camiye saldıran terör örgütü, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde de kendilerine destek vermeyen Kürt kökenli vatandaşların kurduğu Geylani Hizmet Vakfı'na saldırdı. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Ahlen kentindeki Türk Kültür Ocağı'na dün sabah molotoflu saldırı düzenlendi. ABD'Lİ TERÖRİSTTEN "İŞGAL" ÇAĞRISI
YPG saflarında savaşan Amerikan terörist Dean Parker ise Twitter hesabından yaptığı çağrıda, dünyanın her yerindeki Türk diplomatik misyonlarının hedef alınmasını istedi. "Hepsini yakın! Barışçıl gösterilerin vakti geçti" dedi. Uluslararası güçlerin kendilerini Afrin'de yalnız bıraktığını söyleyen PYD
yöneticilerinden Hediye Yusuf, Afrin'deki durumun terör örgütü için "endişe verici" olduğunu söyleyip, örgüt yandaşlarına Türk ve Rus büyükelçiliklerini "işgal edin" çağrısında bulundu. ?FETÖ'CÜLER DE DESTEKLİYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e girmesi üzerine terör örgütü yandaşları eş zamanlı olarak Avrupa'da gösteriler düzenlemeye başladı. Avrupa devletleri ise terör örgütü YPG/PKK'nın provokasyon ve faaliyetlerine göz yumuyor. Sahada kaybeden terör örgütü YPG/ PKK son çare olarak Avrupa'da eylemler yapıyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da PKK/PYD terör örgütü destekçileri sokaklara çıktı. King's Cross tren istasyonunu işgal etmek isteyen terör örgütü yandaşlarına vatandaşlar tepki gösterdi. Tren garında bekleye vatandaşların tepkisine neden olan gösteriye polis müdahale etmedi, terör propagandası yapılmasına göz yumdu. FETÖ
'cüler de PKK'ya açık destek veriyor. Alpaslan DÜVEN /
LONDRA