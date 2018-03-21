Son dakika haberi: O bakan istifasının nedenini açıkladı!

Yemen'de istifa eden Devlet Bakanı Salah es-Sayyadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ülkeye dönememesinin görevi bırakma nedenlerinden biri olduğunu bildirdi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından açıklama yapan Sayyadi, görevi bırakmasının sebepleriyle ilgili bilgi verdi.

Sayyadi, görevi bırakmasının nedenlerinden birinin, Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülkedeki geçici başkent Aden'e ya da kurtarılmış bölgelerden birine dönememesi olduğunu belirtti. Hadi'nin dönmesine izin vermeyen kesimler ya da etkenlere değinmeyen Sayyadi, bu durumun ülkede meşru hükümete ait kurumların varlığının zayıflamasına ve yasa dışı milisler ya da örgütler lehine işlevini kaybetmesine yol açtığını ifade etti.

Başbakan Yardımcılığı ve Kamu Hizmeti Bakanlığı görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulaziz Cubari, dün yaptığı açıklamada, Hadi'nin Aden'e dönemediğini belirtmiş ancak bazı medya organlarında yer verilen Suudi Arabistan'da alıkonulduğu iddialarını yalanlamıştı.

Cubari, Hadi'nin Aden'e "dönememe" sebeplerine ilişkin bilgi vermemişti. Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı işgal etmesinin ardından önce Aden'e giden Cumhurbaşkanı Hadi, daha sonra Mart 2015'te Suudi Arabistan'a geçmişti.

Yemen'i son olarak Şubat 2017'de ziyaret eden Hadi, geçen aylarda Suudi Arabistan dışında bazı ülkeleri ziyaret etmişti.

SAYYADİ'NİN İSTİFASININ DİĞER NEDENİ

Öte yandan Sayyadi, istifasına Yemen, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Yemen başkanlığında kurulan Üçlü Komite nedeniyle devlet kurumlarının en temel hakkı olan "siyasi karar ve otoritenin" elinden alınmasını da gerekçe gösterdi. Sayyadi, söz konusu komitenin, Yemen'deki meşru yönetimin yerini aldığını, yönetimin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlıkla ilgili kararlar üzerindeki hakkına el koyduğunu savundu.

Mayıs 2017'de Yemen, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki koordinasyonu artırmak ve Yemen'in bazı bölgelerinin idaresini yönetmek için bir komite kurulduğu açıklanmıştı.

KOALİSYONA TEPKİ

Ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hükümetin çalışmalarını ve kurtarılmış bölgelerde hayatın normale dönmesi için sarf ettiği çabaları sekteye uğrattığını ileri süren Sayyadi, koalisyonun bir yıldan fazla süredir hükümete verdiği desteği durdurduğunu ve uzun süredir kurtarılmış kentlerdeki kurumlara yapılan yardımların askıya alındığını aktardı.

Yemen'de Başbakan Yardımcısı ve Kamu Hizmeti Bakanı Abdulaziz Cubari önceki gün, Devlet Bakanı Salah es-Sayyadi de dün istifa etmişti. Cubari, Suudi Arabistan'da yayın yapan Yemen'e ait bir televizyon kanalı aracılığıyla görevinden istifa ettiğini ancak cumhurbaşkanı danışmanlığı görevini sürdüreceğini duyurmuştu. Sayyadi de sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada, "Daha sonra açıklayacağım nedenlerden dolayı hükümetten nihai bir şekilde istifa ettiğimi ilan ediyorum." ifadesine yer vermişti.

SON DAKİKA HABERİ: YEMEN'DE ŞOK İSTİFA