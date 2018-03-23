Provokatörlere müdahale eden Cumhurbaşkanlığı korumaları hakkında karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın geçtiğimiz yıl mayıs ayında düzenlediği ABD
gezisi esnasında, terör örgütü yandaşlarının düzenlediği provokasyona müdahale eden güvenlik görevlileri hakkında ABD'de açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Wall Street Journal
gazetesinde çıkan habere göre 15 korumadan 11'i hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Mahkemenin, bu kararı eski ABD Dışişleri Bakanı
Rex Tillerson'un 15 Mart'taki Türkiye
ziyaretinden hemen önce aldığını aktaran gazete, Washington yönetiminin bu sayede son dönemde gerginleşen Türkiye-ABD ilişkilerini rahatlatmayı umduğunu yazdı. ABD POLİSİ YETERSİZ KALMIŞTI
Gazetenin aktarımına göre federal savcılar ilk olarak geçen kasım ayında davaya bakan yargıçtan Erdoğan'ın korumalarından 4'ü hakkındaki suçlamaların düşürülmesini istedi. Provokasyonun yaşandığı dakikada olay mahallinde olmadığını kanıtlayan 4 korumanın yanısıra, aralarında koruma müdürünün bulunduğu 7 güvenlik görevlisi hakkındaki suçlamaları düşüren mahkeme bu konuyla alakalı herhangi bir açıklama da yayımlamadı. Suçlamaların düşürülmesi, Wall Street Journal'ın yaptığı araştırmalar sonunda basında yansıdı. Ancak savcılık ofisi Erdoğan'ın 4 koruması ve iki Kanada
vatandaşı hakkındaki saldırı suçlamalarının sürdüğü ancak bu kişilerinin hiçbirinin gözaltına alınmadığını aktardı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan terör örgütü PYD
/PKK
yandaşları izinsiz gösteri yapmış ve bina önünde toplanan Türkiye vatandaşlarıyla Erdoğan'ın korumalarına saldırmıştı. ABD polisinin yetersiz kalmasının üzerine korumalar duruma müdahale etmişti. TÜRKİYE YAPTIRIMLARI ABD BÜTÇESİNDEN ÇIKTI
ABD
Kongresi'ne geçtiğimiz yıl bütçe yasasına eklenmek üzere koyulan Türkiye yaptırımları dünkü Temsilciler Meclisi oylaması öncesinde kanundan çıkarıldı. Türkiye'deki ABD vatandaşlarının 'haksız' ve 'haddinden fazla' parmaklıklar arkasında tutulduğunu savunan kanun maddesinde, bu duruma yol açan kıdemli Türk yetkililerinin ABD'ye girişinin engellenmesi için ABD Dışişleri Bakanı'na yetki sağlanıyordu. ABD Dışişleri Bakanı'na bu kişilerin listesini çıkarması için de görev veriliyordu. Kanun taslağının mimarlarından Senatör Jeanne Shaheen, ABD ve Türkiye arasında yeni kurulan istişare mekanizmasına zaman tanınması için söz konusu yaptırımları tasarıdan çıkarttıklarını söyledi.