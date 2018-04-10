Kritik saatler

Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıyla ilgili art arda sert açıklamalar geliyor.
ABD Başkanı Donald Trump
, Twitter'dan yaptığı açıklamada Esad'ı "hayvan" olarak tanımlamış ve saldırının sorumlularının ağır bedel ödeyeceğini belirtmişti. Trump dün Beyaz Saray
'daki kabine toplantısında soruları yanıtladı. Saldırıyı "barbarca" şeklinde niteleyen ve hayatını kaybeden sivillerin görüntülerinin herkesin içini burktuğunu kaydeden Trump, "Ordumuzla ve diğer ilgili kişilerle görüşüyoruz. Bu, insanlıkla ilgili bir durum; bunun olmasına izin verilemez. Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde (bu konuyla ilgili) ana kararımızı vereceğiz" diye konuştu.
Sözlerinin devamında bu tür katliamların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Trump, çok kısa süre içinde, hatta belki de gün bitmeden bir karara varabileceklerini söyledi.
Askeri seçeneklerin masada olup olmadığıyla ilgili soruya, "Hiçbir seçenek masanın dışında değil" diye cevap veren Trump, saldırının sorumlularıyla ilgili olarak da, "Eğer Rusya, Suriye, İran ya da hepsi beraberse bunu göreceğiz ve cevapları yakında öğreneceğiz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in de saldırıdan dolayı sorumluluk taşıyıp taşımadığına ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "Olabilir. Herkes bir bedel ödeyecek. O da ödeyecek, herkes ödeyecek" diye konuştu. Suriye, Rusya ve İran'ın saldırıdan sorumlu olmadıklarını söylediklerini dile getiren Trump, kendisinin fail veya failler konusunda fazla şüphesinin olmadığını ifade etti.
ABD ve Fransa'nın ardından İngiltere de kimyasal saldırının kanıtlanması halinde harekete geçeceklerini duyurdu. BMGK KARARI OLMASA DA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK
) de saldırıyı görüşmek üzere dün akşam toplandı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "BMGK kararları ne olursa olsun, Suriye'deki kimyasal silah
saldırılarına yanıt vereceğiz" dedi. Rusya ise ABD saldırısının ağır sonuçları olacağı uyarısını tekrarladı.
ABD'li kaynakların sinir gazı kullanıldığını açıklamasına karşın, Rusya Savunma Bakanlığı Doğu Guta
'da herhangi bir kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadığını bildirdi. Açıklamada, yaralılarda kimyasal zehirlenme izi olmadığı da iddia edildi.
Öte yandan Tomahawk füzeleri taşıyan ve Güney Kıbrıs
'tan Suriye'ye doğru yola çıkan ABD destroyeri Donald Cook'un, Rus savaş uçaklarınca 4 defa alçak uçuşla taciz edildiği öne sürüldü.