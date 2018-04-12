Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Meksika'da Popocatepetl Yanardağı patladı

'da patladı

'nın orta kesiminde yer alan 'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 00:01 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 02:00
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı patladı

'nın orta kesiminde yer alan 'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberde, Meksika Doğal Felaket Önleme Merkezi Başkanı Carlos Valdes, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Morelos, Puebla ve Meksiko eyaletleri arasında yer alan Popocatepetl Yanardağı'nın patladığını ve kül püskürttüğünü belirtti.

Valdes, 5426 metre rakımlı yanardağdan püskürenlerin yaklaşık 200 metre çapında bir alana yayıldığını kaydetti.

Popocatepetl Yanardağı'nda iki ay önce yine bir patlama meydana gelmişti.

Yanardağın evresindeki 100 kilometrelik alanda 25 milyon kişi yaşıyor. Krater, 1994'ten beri aktif durumda bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN