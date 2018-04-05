İhbar üzerine kazdıkları bahçeden Ferrari çıktı! İşte toprağın altından çıkanlar...

Salt Lake City'de yaşayan 14 yaşındaki Ali Ertürk, 2014'te korkunç bir keşif yaptı. Bahçesine yapay gölet yapmak için çukur kazan Ali bir anda kemiklerle karşılaştı. Yapılan incelemelerde bulunan kemiklerin 1000 yılı aşkın süredir orada gömülü olan bir Kızılderili'ye ait oldu ve bölgenin muhtemelen bir mezarlık olduğu keşfedildi.