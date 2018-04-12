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'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlıyor!

'nin Duma bölgesinde Esad rejiminin kimyasal silah kullanmasının ardından bölgede şiddetli bir savaşın çıkma ihtimali yeniden konuşulmaya başlandı. Suriye'deki ın başladığı 2011 yılından itibaren yüzbinlerce insan hayatını kaybederken, silah şirketleri %120 büyüme gerçekleştirdi...

Giriş Tarihi: 12.4.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 11:54
Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlıyor!

'de yıllardır devam eden ta terör örgütleri Amerika ve bazı Avrupa ülkeleriyle açık bir şekilde iş birliği yaptı.

Ülkelerin menfaatleri doğrultusunda kullandığı teröristler, bölgede milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kan gölüne dönen ülkede artık 3 katlı mezarlar oluşturulmaya başlandı.

SİLAH TÜCCARLARI KAZANDI

Güç savaşlarında en büyük acıyı siviller çekerken, silah tüccarları para kasalarını iyice doldurdu.

EN BÜYÜK 5 ŞİRKET

Bölgeye silah satışı yapan 5 şirketin 6 yılda değeri yüzde 120 artarak 330 milyar dolara çıkmıştı.

Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, General Dynamics adlı silah şirketlerinin piyasa değerleri böyle sıralandı:

Rusya ve ABD'nin askeri güçleri ne kadar?

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Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlıyor!
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