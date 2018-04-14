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Suriye Savaşı'nda son dakika: 'dan askeri operasyona tam destek

Son dakika haberi... , Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik , ve tarafından düzenlenen askeri operasyona tam destek verdiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, Suriye'nin askeri operasyonlara maruz kalmasının sorumlusunun rejim olduğuna vurgu yapıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 14:57
Suriye Savaşı'nda son dakika: Suudi Arabistan'dan askeri operasyona tam destek

, Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik , ve tarafından düzenlenen askeri operasyona tam destek verdiğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI SOSYAL MEDYADA AÇIKLADI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği operasyona tam destek veriyoruz." denildi.

ASKERİ OPERASYONUN SORUMLUSU REJİM

Rejim güçlerinin birkaç yıldan beri Suriye halkına acımasız katliamlar sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, söz konusu askeri operasyonun, uluslararası yasaklı ların aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masum sivillere karşı kullanmaya devam edilmesine cevap olarak yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'nin askeri operasyonlara maruz kalmasının sorumlusunun rejim olduğuna vurgu yapıldı.

ABD, İNGİLTERE VE FRANSA SURİYE'Yİ VURDU

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

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