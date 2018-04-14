Suriye Savaşı'nda son dakika: Suudi Arabistan'dan askeri operasyona tam destek

Suudi Arabistan, Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen askeri operasyona tam destek verdiğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI SOSYAL MEDYADA AÇIKLADI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği operasyona tam destek veriyoruz." denildi.

ASKERİ OPERASYONUN SORUMLUSU REJİM

Rejim güçlerinin birkaç yıldan beri Suriye halkına acımasız katliamlar sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, söz konusu askeri operasyonun, uluslararası yasaklı kimyasal silahların aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masum sivillere karşı kullanmaya devam edilmesine cevap olarak yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'nin askeri operasyonlara maruz kalmasının sorumlusunun rejim olduğuna vurgu yapıldı.

ABD, İNGİLTERE VE FRANSA SURİYE'Yİ VURDU

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.