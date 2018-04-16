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açıkladı! Macron da bu kareye girmek istemiş ama...

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Ankara'da yapılan Türkiye, , zirvesine katılmak istediğini ancak İran'ın bu talebi kabul etmediğini söyledi

Giriş Tarihi: 16.4.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 16:34
Çavuşoğlu açıkladı! Macron da bu kareye girmek istemiş ama...

Dışişleri Bakanı Mevlüt , geçtiğimiz ay Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı üçlü Suriye zirvesiyle ilgili çarpıcı bir detay paylaştı.

Çavuşoğlu: "Üçlü toplantıya dahil edilmeyince gelmedi"

"3+1 ŞEKLİNDE YAPARIZ" DEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un zirveye katılmak istediğini belirten Çavuşoğlu, "Ankara'da üçlü zirve yapılmadan önce Macron zirveye katılmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımız, Ruhani ve Putin'i aradı. Rusya bir mahsuru yok dedi. İran ise üçlü toplantımızı yapalım, sonra Fransa'yı da dahil ederek 3+1 şeklinde yaparız dedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince de gelmedi" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: "BUNLARI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALMAMALIYDIK"

Macron'un 'Türkiye ile Rusya'yı ayrıştırdık' sözleri üzerine konuşan Çavuşoğlu, "Bunları açıklamak zorunda kalmamalıydık ama gerçekleri söylemeliyiz" dedi.

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Çavuşoğlu açıkladı! Macron da bu kareye girmek istemiş ama...
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