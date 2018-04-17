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Dünyanın gözü bu haberde! tarih verdi

, Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin Çarşamba günü Duma'ya erişimine izin vereceğini açıkladı. Heyet Cumartesi bölgeye varmış ancak ABD, ve 'nın askeri mühadalede bulunması nedeniyle araştırma yapmalarına izin verilmemişti. ABD süreç içerisinde Rusya'nın delillerle oynayabileceği iddiasında bulunurken Rusay Dışişleri Bakanı Sergry Lavrov bunu yalanladı. Salı gecesi Suriye'ye ikinci bir hava sladırısı iddiası gündeme geldi. ABD böpyle bir faaliyette bulunmadığını bildirdi

DHA BBC TÜRKÇE Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 09:38
Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

, kimyasal silah iddialarını araştırmak üzere ülkeye gelen Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin Çarşamba günü Duma'ya erişimine izin verileceğini açıkladı.

Heyet Suriye'ye Cumartesi varmış fakat o günden beri Duma'ya gitmelerine izin verilmemişti. Suriye ve Rusya, bölgede herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini savunuyor.

"RUSYA'NIN KANITLARLA OYNAMAYACAĞINI GARANTİ EDERİM"

OPCW'deki ABD temsilcisi, Rusya'nın bu süreçte delillerle oynayabileceği uyarısında bulunurken BBC'nin Hardtalk programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavron, "Rusya'nın kanıtlarla oynamayacağını garanti ederim" dedi.

OPCW görevlileri, yaptıkları inceleme sonucunda bölgede kimyasal silah kalıntısı bulunup bulunmadığını açıklayacak.

İKİNCİ BİR SALDIRI YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Suriye devlet medyası Salı gününün ilk saatlerinde Humus yakınlarındaki Şayrat Hava Üssü'ni hedef alan füzenin hava savunma sistemi tarafından yok edildiğini duyurdu. Şayrat geçen yıl ABD tarafından bombalanmıştı.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI KENDİLERİNİN BİR FAALİYET YÜRÜTMEDİĞİNİ KAYDETTİ

Hizbullah yanlısı basın ise Şam'ın kuzey batısındaki Dumayr Hava Üssü'nü hedef alan üç füzenin yok edildiğini yazdı. Bu iki iddianın ardından bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, bölgede kendilerinin yürüttüğü herhangi bir faaliyet olmadığını söyledi.

Rusya ve ABD'nin askeri güçleri ne kadar?

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Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi
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