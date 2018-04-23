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Terör örgütü /'nın Washington'da büro açmak için başvurduğu ortaya çıktı

'nın Suriye kolu terör örgütünün ABD'de yasal faaliyetler yürütmek amacıyla, Suriye Demokratik Konseyi adı altında ABD hükümetine tescil basvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.4.2018 13:47 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 13:53
Terör örgütü YPG/PKK'nın Washington'da büro açmak için başvurduğu ortaya çıktı

Aralarında üst düzey / yöneticilerinden Senam Mohamed'in de oldugu kişiler, ABD'nin baskenti Washington'de ofis acılması ve terör örgütünün ABD'deki faaliyetlerinin Suriye Demokratik Konseyi adı altında tescil edilmesi için başvuru yaptı.

TRT World'e konuşan Türk Dışişleri kaynakları, YPG'nin bu girişiminden haberdar olduklarını ve konunun Amerikali yetkililerle yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini belirtti

ABD'li General Thomas: Onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, geçen yıl ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsü'nün Colorado eyaletinde yapılan yıllık güvenlik toplantısında, terör örgütü YPG/PKK ile ilgili açıklamalar yapmıştı.

YPG/PKK ile yakın çalıştıklarını anlatan Thomas, şunları söylemişti:

"Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve 'Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?' diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela, YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının 'Suriye Demokratik Güçleri' olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına 'demokratik' ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı."

Amerika Birleşik Devletleri'nin milyonlarca dolarlık askeri yardım yaptığı terör örgütünün Washington'da büro açmasına izin verip vermeyeceği merak konusu.

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Terör örgütü YPG/PKK'nın Washington'da büro açmak için başvurduğu ortaya çıktı
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