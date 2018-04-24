Ruhani'den Trump'a uyarı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ı 2015'te İran'ın büyük ülkelerle imzaladığı nükleer anlaşmadan çıkmaması, aksi takdirde "ciddi sonuçlarla" karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

'KORKUNÇ HATALAR'

Anlaşmayı imzalayan diğer ülkeler anlaşmanın devamını sağlamak için yoğun çaba gösteriyor. Trump, Avrupalı ??müttefikleri, 12 Mayıs'a kadar anlaşmada "korkunç hatalar" olarak nitelediği noktaları düzeltmezlerse, İran'a yeniden ekonomik yaptırım getireceğini söylemişti. Böyle bir gelişme, anlaşmaya yönelik ciddi bir darbe olacak.

İran ile ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya arasında yapılan anlaşma Tahran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında bu ülkeye uzun süredir uygulanan ekonomik yaptırımları hafifletmişti.

ANLAŞMAYA İHANET EDEN OLURSA...

Ruhani, bugün devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, "Beyaz Saray'dakilere taahhütlerini yerine getirmezlerse, İran hükümetinin sert tepki vereceğini söylüyorum" dedi. Ruhani Tebriz'de yaptığı konuşmada, "Anlaşmaya ihanet eden olursa, bunun ciddi sonuçlar doğuracağını bilmesi gerekir... İran tüm olası durumlara hazırdır" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Washington'da, Trump'ı anlaşmayı bozmaması için ikna etmeye çalışıyor.