Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İran'dan ABD ve Fransa'ya yanıt!

'dan ABD ve Fransa'ya yanıt!

Trump ve Macron, Rusya ve Çin'in karşı çıktığı yeni anlaşmayla Tahran yönetiminin Ortadoğu'daki etkinliğini azaltmayı hedefliyor. Fransa lideri Macron, Türkiye'nin de sürece dahil olmasını istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Ruhani, 'tüccar' olarak nitelendirdiği ABD Başkanı'nın yeni anlaşma isteme hakkı olmadığını vurguladı.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 12:07
İran'dan ABD ve Fransa'ya yanıt!

ABD Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ile yeni bir nükleer anlaşma için çalışılması konusunda anlaştı. Trump ve Macron yeni anlaşmanın, İran'ın nükleer programını kontrol altına almasının yanı sıra, bu ülkenin bölgedeki etkinliğini azaltacak hükümler de içermesini istiyor.

"NE İÇİN? HANGİ HAKLA?"

Canlı yayında İran devlet televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı , ABD ve Fransa'nın teklifine sert yanıt verdi. "Bir Avrupa ülkesinin lideriyle birlikte, 7 tarafı olan anlaşma hakkında karar vermek istediklerini söylüyorlar. Ne için? Hangi hakla?" dedi.

"TRUMP'IN SİYASİ GEÇMİŞİ YOK"

İran Cumhurbaşkanı, ABD Başkanlığı'na aday olana kadar iş adamı ve TV yıldızı olarak tanınan Trump için ise şu ifadeleri kullandı: "Senin siyasette geçmişin yok, hukuk geçmişin yok, uluslararası anlaşmalar konusunda hiçbir zeminin yok. Bir tüccar, bir esnaf, bir inşaatçı uluslararası ilişkiler konusunda nasıl yargıda bulunabilir?"

Trump ve Macron'un açıklaması, iki liderin Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısında bir kez daha İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmayı sert bir dille eleştirdi. Donald Trump, kaygılarının giderilmemesi halinde 12 Mayıs'ta anlaşmadan tamamen çekileceklerini söyledi.

ABD ANLAŞMADAN ÇEKİLİRSE İRAN'A YAPTIRIM GELECEK

ABD anlaşmadan tamamen çekilirse, İran'a yeniden ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlayacak. Macron: Rusya ve Türkiye'nin de bu sürece dahil olmasını istiyoruz.

ABD'ye üç günlük resmi bir ziyarette bulunan Fransa lideri Macron ise anlaşmanın İran'ın nükleer programı üzerinde bir nebze de olsa kontrole imkan verdiğini ve bu nedenle takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak Macron da İran ile yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Macron bu anlaşmanın, İran'ın balistik füze programına ve Tahran'ın bölgedeki etkinliğinin azaltılmasına yönelik hükümler de içermesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Başkan Trump ile görüşmelerimizin yeni bir anlaşmanın önünün açılmasını mümkün kıldığını düşünüyorum.Bölgesel güçlerin yanı sıra elbette Rusya ve Türkiye'nin de bu sürece dahil olmasını istiyoruz" dedi.

Amerikan ve Fransız medyasında, yeni anlaşma ile İran'ın Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan'daki faaliyetlerinin sınırlandırılmasının amaçlandığı şeklinde yorumlar yapılıyor.

TRUMP "GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ ANLAŞMA"

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişte "gelmiş geçmiş en kötü anlaşma" dediği mutabakat uyarınca İran 2025 yılına kadar zenginleştirilmiş uranyum biriktirmeyecekti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise daha önce ABD'nin anlaşmadan tamamen çekilmesi halinde yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan sonra Cuma günü de Almanya Başbakanı Angela Merkel ABD'yi ziyaret edecek. Angela Merkel'in Donald Trump'tan İran ile nükleer anlaşmadan çekilmemesini isteyeceği belirtiliyor.

Trump çifti arasında kriz!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'dan ABD ve Fransa'ya yanıt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN