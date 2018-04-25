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Trump çifti arasında kriz!

Giriş Tarihi: 25.04.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 09:36
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Trump çifti arasında kriz!
Trump çifti arasında kriz!

ABD Başkanı ile eşi Melania Trump arasında yaşandığı öne sürülen soğukluk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ile eşi Brigitte Macron'u karşılama töreninde de kameralara yansıdı.

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Trump çifti arasında kriz!
Trump çifti arasında kriz!

Tören sırasında kameralara poz verilirken ile Melania Trump arasında 'el tutuşma krizi' yaşandı

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Trump çifti arasında kriz!
Trump çifti arasında kriz!

Kameralara yansıyan görüntülerde, Başkan Trump sol yanında duran eşi Melania ile önce el teması sağlamaya çalıştı.

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Trump çifti arasında kriz!
Trump çifti arasında kriz!

İlk olarak elini eşinin eline değdiren Trump, hiç bir tepki gelmemesi üzerine önce serçe parmağı sonra yüzük parmağı daha sonra da üç parmağını kullanarak Melania Trump'ın elini tuttu.

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Trump çifti arasında kriz!
Trump çifti arasında kriz!

Gönülsüzce Trump'n elini tuttuğu gözlenen ve bunu beden diliyle de açıkça göstermekten kaçınmayan Melania Trump, poz verdikleri kırmızı halıdan ayrılır ayrılmaz Başkan Trump'ın elini bırakarak bir iki adım geriden yürümeyi tercih etti

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Trump çifti arasında kriz!
Trump çifti arasında kriz!

Melania Trump, 2017'deki İsrail ziyaretinde karşılama töreni sırasında da eşinin elini tutmayı reddetmiş, tepkisini eşinin elini sert bir şekilde iterek göstermişti.

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Trump çifti arasında kriz!
Trump çifti arasında kriz!
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