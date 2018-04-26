İran, ülkedeki en popüler uygulama olan Telegram'ın lisansını iptal etti

İran, ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın İran'daki "içerik dağıtım ağının" lisanslarını iptal etti. Ülkede Telegram'a erişim özellikle görüntülü paylaşımlarda kısıtlandı.

"VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEMESİ ÜZERİNE..."

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüsameddin Aşina da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Telegram'ın verdiği sözleri yerine getirmemesi üzerine ülkedeki dağıtım ağının lisanslarının iptal edildiğini kaydetti.

Talimatın ardından İran'da Telegram'a erişimin özellikle görüntülü paylaşımlarda kısıtlandığı belirtildi.

DEVLET KURUMLARINDA YASAKLANDI

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yönetim Merkezi Başkanı Rıza Cevaheri, geçen hafta devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının yasaklandığını duyurmuştu.

RUHANİ, TELEGRAM HESABINI KAPATTI

Duyurunun ardından İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada, ofise ait Telegram hesabının "ulusal çıkarları korumak ve yerli sosyal medya uygulamalarını desteklemek amacıyla kapatılacağı" belirtilerek, kullanıcılar yerli alternatiflere yönlendirilmişti. İran devlet televizyonu da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Telegram hesabını kapattığını bildirmişti.

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İran Siber Alem Yüksek Konseyi Başkanı Ebulhasan Firuzabadi dün yaptığı açıklamada, İran'da devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamaların yasaklanmasının ardından bir hafta içinde 12 milyon İranlı kullanıcının Soroush başta olmak üzere yerli mesajlaşma uygulamalarına geçtiğini duyurmuştu.

Meşhed kentinde geçen yıl 28 Aralık'ta bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke çapında rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Göstericiler eylemlerini Telegram başta olmak üzere yabancı mobil uygulamalar üzerinden organize etmişti. Telegram, 80 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanılıyordu.

İran, Telegram'ın ülkedeki kurallara uymasını isterken şirketin Rus kurucusu Pavel Durov, Telegram'ın her zaman "özgürlük ve kullanıcıların gizliliğini" korumayı sürdüreceğini söylemişti. Telegram'ın ayrıca kullanıcılarına kripto para birimi üzerinden alışveriş imkanı sunması yetkililer tarafından ülke ekonomisine tehdit olarak değerlendiriliyor.

Telegram'a kısa süre önce de uygulamanın şifre kodlarını Rusya Federal Güvenlik Servisi'yle (FSB) paylaşmadığı için Rusya'da erişim engeli getirilmişti.



