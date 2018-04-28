Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Fransız askerleri YPG/PKK’yla iş birliğini artırdı

askerleri /’yla iş birliğini artırdı

Giriş Tarihi: 28.4.2018
Fransız askerleri YPG/PKK’yla iş birliğini artırdı
ordusu, 'nin kuzeyinde terör örgütü / işgalindeki alanlarda hareketliliğini ve örgütle temaslarını artırdı. ismini kullanan terör örgütü YPG/ PKK'nın elebaşıları, 29 Mart'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 'te görüşmüştü. Fransız basını, teröristlerin ifadelerinden yola çıkarak, Macron yönetiminin örgüte destek vaatederek Menbiç'e asker göndereceğini yazmıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığı Fransa ve uluslararası toplumun SDG ile arasında diyalog kurulmasına aracı olabileceği belirtmişti. Anadolu Ajansı'nın görüştüğü yerel kaynaklara göre, Fransız özel birlikleri, önceki gece YPG/PKK işgalindeki Rümeylan ilçesinde yer alan üssüne ulaştı. Burada kalıp kalmadıkları ise bilinmiyor. Kaynaklar, son dönemde Fransız askeri unsularının 'tan Suriye'ye sık sık giriş çıkış yaptığını bildiriyor. Fransız askerleri, zırhlı araçlarıyla ABD askerleri ve YPG/PKK teröristleri eşliğinde Menbiç içinde, ve 'da devriye geziyor. Fransızlar, YPG/PKK'nın konuşlu olduğu noktaları da sık sık ziyaret ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransız askerleri YPG/PKK’yla iş birliğini artırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN