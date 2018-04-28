Fransız askerleri YPG/PKK’yla iş birliğini artırdı

Fransız
ordusu, Suriye
'nin kuzeyinde terör örgütü YPG
/PKK
işgalindeki alanlarda hareketliliğini ve örgütle temaslarını artırdı. SDG
ismini kullanan terör örgütü YPG/ PKK'nın elebaşıları, 29 Mart'ta Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris
'te görüşmüştü. Fransız basını, teröristlerin ifadelerinden yola çıkarak, Macron yönetiminin örgüte destek vaatederek Menbiç'e asker göndereceğini yazmıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığı Fransa ve uluslararası toplumun SDG ile Türkiye
arasında diyalog kurulmasına aracı olabileceği belirtmişti. Anadolu Ajansı'nın görüştüğü yerel kaynaklara göre, Fransız özel birlikleri, önceki gece YPG/PKK işgalindeki Rümeylan ilçesinde yer alan ABD
üssüne ulaştı. Burada kalıp kalmadıkları ise bilinmiyor. Kaynaklar, son dönemde Fransız askeri unsularının Irak
'tan Suriye'ye sık sık giriş çıkış yaptığını bildiriyor. Fransız askerleri, zırhlı araçlarıyla ABD askerleri ve YPG/PKK teröristleri eşliğinde Menbiç içinde, Rakka
ve Deyr Ez Zor
'da devriye geziyor. Fransızlar, YPG/PKK'nın konuşlu olduğu noktaları da sık sık ziyaret ediyor.