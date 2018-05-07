Tom Cruise 70'inde de 'tehlike'de olmak istiyor

Cruise, "Bu biraz da film takvimi ile ilgili ama Ethan Hunt'ı başka bir aktöre vermeye hazır değilim. Görevimiz Tehlike filmleri yapmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

BÜYÜK KEYİF VERİYOR

Filmlerinde farklı karakterleri canlandırmanın da büyük keyif verdiğini belirten yakışıklı oyuncu, "Ancak Ethan Hunt karakteri çok özel. Belki de o, benim macera tarafımı yansıtıyor. Kendimi oynuyor gibi hissediyorum. Çok uzun yıllar daha Ethan olmak belki bugün için hayal ama gerçekleşmesi için pes etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.