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70'inde de 'tehlike'de olmak istiyor

55 yaşındaki ABD'li yıldızı , hayalinin 70'ine geldiğinde de "" yani ''de oynamak istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 16:48
Tom Cruise 70'inde de 'tehlike'de olmak istiyor

Cruise, "Bu biraz da film takvimi ile ilgili ama 'ı başka bir aktöre vermeye hazır değilim. filmleri yapmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

BÜYÜK KEYİF VERİYOR

Filmlerinde farklı karakterleri canlandırmanın da büyük keyif verdiğini belirten yakışıklı oyuncu, "Ancak Ethan Hunt karakteri çok özel. Belki de o, benim macera tarafımı yansıtıyor. Kendimi oynuyor gibi hissediyorum. Çok uzun yıllar daha Ethan olmak belki bugün için hayal ama gerçekleşmesi için pes etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Tom Cruise 70'inde de 'tehlike'de olmak istiyor
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