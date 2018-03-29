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'de 1 milyar $’lık evet!

düğün için uluslararası jet sosyetenin radarına girdi. Başta Hintliler olmak üzere pek çok ülkeden ‘Evet’ demek için ülkemize bu yıl 50 bin kişi gelecek. 200 milyon euro harcanacak...

Giriş Tarihi: 29.3.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 11:29
Türkiye'de 1 milyar $’lık evet!

yeni bir döviz girdisi ile tanıştı. Uluslararası jet sosyetenin radarına giren Türkiye, milyon dolarlık düğünlere ev sahipliği yaparken; ülkemiz düğün tercihi sıralamasında ilk 10'a girdi. 150 milyar dolarlık düğün pastasından pay kapmak için atağa kalkan cilerin yüzünü milyon dolarlık Hint düğünleri güldürürken; Türkiye, bu yıl uluslararası düğünlere daha çok ev sahipliği yapacak. Türkiye düğün turizminde bu yıl 50 bin kişiyi ağırlayarak 200 milyon euro civarında hasılat elde etmeyi bekliyor. 2023 hedefi ise yılda bin yabancı düğün, 250 bin misafir ve 1 milyar dolar hasılat. Türkiye'de ortalama düğün gelirinin ise 40-50 bin dolar arasında değiştiği belirtildi.



ÜNLÜLER GELECEK
Düğün turizminde Türkiye'yi dünyaya tanıtmak amacıyla 4-5 Haziran tarihlerinde 'da Uluslararası Düğünler Konferansı düzenlenecek. Konferansa; , , , ve Kim Kardashian'ın düğünlerini planlayan Tomas De Bruyne ve Hindistanlı ünlü tasarımcı Anamika Khanna da katılacak..

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Türkiye'de 1 milyar $’lık evet!
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